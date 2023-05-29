مستحقات وحماية العمال.. أهداف ومهام وعدد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج، وتعتبر بمثابة حلقة الوصل بين العمال والدولة بكل أجهزتها المعنية.

وتتبع هذه المكاتب وزارة القوى العاملة، ولديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها: حماية ورعاية واسترداد للحقوق، وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال، والردود على الشكاوى والاستفسارات.

ويرصد "مصراوي" مهام وأهداف وعدد هذه المكاتب وفقا لوزارة القوى العاملة على النحو التالي:

أولا- مهام وأهداف مكاتب الخارج:

1 - دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

2- رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

3- التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالية جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

5- المشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج.

8- وضع البرنامج الفني لزيارات وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.

9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

10- إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.

ثانيا- عدد هذه المكاتب

1- المملكة العربية السعودية (جدة - الرياض)، ويمكن التواصل مع مكتب جدة من خلال رقم الهاتف 009660559510659.

مكتب الرياض من خلال الرقم: 00966547022894.

2- المملكة الأردنية الهاشمية (عمان): ويمكن التواصل معه من خلال رقم الهاتف 00962778444310.

3 - دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي): ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية: 0097124446491، 0097124447938.

4- دولة الكويت (الكويت): ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية: 0096597873053، 0096594152601 .

5- دولة العراق ( بغداد): ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم: 009647803765488.

6- دولة قطر (الدوحة): ويمكن التواصل مع المكتب من خلال: 0044830238674 أو 0030246082974.

7- دولة لبنان (بيروت): ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0096181871098، 009611848833.

8- دولة إيطاليا (ميلانو): ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم: 00390229516360.

ثالثا- عناوين وطرق التواصل

وخصصت وزارة القوى العاملة على موقعها الرسمي بيان بالمكاتب وعناوينها وأرقام التواصل على الرابط التالي: اضغط هنا

ثالثا- طرق التواصل

يمكن التواصل مع المكاتب العمالية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك، وإرسال رسالة نصية بالشكوى أو الاستفسار المطلوب وسيتم الرد عليها من خلال المركز الإعلامي للوزارة.