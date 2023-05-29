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الثلاثاء.. أمسية قصصية في منتدى المستقبل للفكر والإبداع

01:30 ص الإثنين 29 مايو 2023
الثلاثاء.. أمسية قصصية في منتدى المستقبل للفكر والإبداع

وسام جار النبي الحلو

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كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء 30 مايو 2023 أمسية قصصية، يقرأ فيها الكتاب سمير فوزي، وسام جار النبي الحلو، أسامة ريان، محمد عطية، علياء مصطفى بعضا من نصوصهم القصصية.

ويقدم الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله متحدثا عن النصوص، وإشكاليات القصة القصيرة وتحولاتها، والسردية الجديدة، وتنويعاتها اللانهائية.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي: "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

سوق مصراوى

وسام جار النبي الحلو سمير فوزي منتدى المستقبل للفكر

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