لمدة 3 أشهر.. كيف تستفيد من تسهيلات الإسكان في سداد غرامات التأخير
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
جاء ذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
التيسيرات تسري في الحالات الآتية:
- الحالات السارى تخصيصها.
- الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.
تُطبق التيسيرات بالشروط التالية:
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.
- والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
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