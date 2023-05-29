لمدة 3 أشهر.. كيف تستفيد من تسهيلات الإسكان في سداد غرامات التأخير

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

جاء ذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

التيسيرات تسري في الحالات الآتية:

- الحالات السارى تخصيصها.

- الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

تُطبق التيسيرات بالشروط التالية:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

- والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.