السيسي يبعث رسالة لنظيره التركي إردوغان بعد فوزه في الانتخابات

السيسي يبعث رسالة لنظيره التركي إردوغان بعد فوزه ف



كتب- محمد سامي:

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

أعلن الرئيس التركي إردوغان، فوزه بولاية رئاسية جديدة، في أعقاب انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.

وقال إردوغان: "فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.. ومن يخدم الشعب لا يهزم أبدا وتركيا أمانة في أعناقنا".