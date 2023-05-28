السيسي يبعث رسالة لنظيره التركي إردوغان بعد فوزه في الانتخابات
كتب- محمد سامي:
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.
أعلن الرئيس التركي إردوغان، فوزه بولاية رئاسية جديدة، في أعقاب انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.
وقال إردوغان: "فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.. ومن يخدم الشعب لا يهزم أبدا وتركيا أمانة في أعناقنا".
سوق مصراوى
-
أفضل ماكينات الحلاقة الكهربائية للرجال تبدأ من 193 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشاية كهربائية لخسارة الوزن بقسط يبدأ 163 جنيها شهرياًتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
أفضل بادي سبلاش لصيف 2023 يبدأ من 36 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: