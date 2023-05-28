قصور الثقافة تختتم اختبارات مشروع "ابدأ حلمك" بالعريش وقبول 60 متقدما



كتب- محمد شاكر:

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اختبارات التقدم لورشة مشروع "ابدأ حلمك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بعد إعلان فتح باب المشاركة لشباب المحافظة، حيث تم إجراء الاختبارات للمتقدمين يومي 26 و 27 مايو الحالي.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة: إن إجمالي المتقدمين للورشة من أبناء محافظة شمال سيناء بلغ 240 متقدما، وقامت اللجنة بإجراء اختبارات لهم وأقرت قبول 60 متقدما، حيث من المقرر أن تبدأ التدريبات في الثامن من يونيو المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن يقام حفل تخرج دفعة المحافظة في أكتوبر المقبل تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

وأعرب "عطوة" عن اعتزازه بأبناء محافظة شمال سيناء، مهنئا المقبولين منهم في الورشة، وأكد استمرار حالة الزخم الثقافي والفني الذي تقدمه الهيئة لأبناء سيناء في سياق برنامج شامل لوزارة الثقافة تعنى به بأبناء المحافظات الحدودية، وقدم شكره للجنة المشروع بالمحافظة برئاسة المخرج القدير عصام السيد، وجميع أعضاء اللجنة.

ومن جانبه أعرب المخرج عصام السيد عضو اللجنة العليا للمشروع ومدرب ورشة "التمثيل" بالعريش، عن سعادته ببداية المرحلة الثالثة من سيناء، وعن اعتزازه بكونه وزملائه جزءا في التنمية التي تشهدها سيناء بعد عودة الحياة لطبيعتها، مقدما الشكر لرجال مصر وأهالي سيناء الذين استعادوا كل مظاهر الحياة والأمان، وشكره لوزارة الثقافة ولهيئة قصور الثقافة على هذا المشروع المهم والحيوي الذي يهدف للبحث في كنوز مصر وثرائها الإبداعي ومواهبها في المحافظات كافة.