مدير "الدراسات القبطية": رحلة العائلة المقدسة مهمة للمصريين جميعا وليس المسيحيين فقط
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمد معروف:
أكد الدكتور لؤي محمود، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، أهمية رحلة العائلة المقدسة بالنسبة لمصر، مشددًا على أنها لا تخص المسيحيين فقط ولكنها مهمة بالنسبة للمصريين جميعًا.
وقال خلال كلمته في احتفالية نظمتها كنيسة زويلة الأثرية بذكرى مجيء العائلة المقدسة إلى مصر: يوجد حرصًا واضحًا كل عام لإقامة هذا الاحتفال في الكنيسة.. هذا الإبداع الواضح أن كل عام يوجد شيء جديد، ويدل على أن هذه الكنيسة لا تنضب، خاصة أنه كان خلال العام الماضي يوجد اكتشاف أثري عن صهريج العائلة المقدسة.
وأشار إلى أن الكنز في هذه الكنيسة هي قيمتها الروحية والأثرية، علاوة على الإصرار على حفظ التراث، موضحًا أن هذه الأرض هي أأمن مكان يمكن أن تلجا إليه العائلة المقدسة.
ولفت إلى أن رحلة العائلة المقدسة نموذج مهم لا بد أن يُركز على هذه الرحلة على أنها مصدرا للمحبة ويجب أن يعتز به كل مصري وهي مصدر للسياحة والدعاية المصرية.
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