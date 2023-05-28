عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية: صندوق أسرار زويلة يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات



كتب- إسلام لطفي:

قال المهندس مينا إبراهيم، عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، إن صندوق أسرار زويلة الأثري يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات، مشيرًا إلى أن التاريخ الكنسي يذكر وجود مدفن للبطاركة بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.

وأضاف خلال احتفالية كنائس زويلة الأثرية، مساء اليوم الأحد، أن الكنيسة كانت مقرًا للكرسي البطريركي لمدة ٣٦٠ سنة منذ عام ١٣٠٠ إلى ١٦٦٠ ميلاديًا، لعدد ٢٣ بطريرك.

وأوضح أن كتاب السنكسار عن سيرة البابا يوأنس الـ١٣ البطريرك الـ٩٤، يؤكد دفنه في كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.

وأضاف: كما تحكي الراهبة طماف مريم، رئيسة دير القديسة العذراء مريم السابقة وأمهات الدير، أنه في خمسينات القرن الماضي، بحث ناظر الكنيسة متري خرستو، عن رفات الآباء وإخراجها من أرضية الكنيسة، ووضعها فى ذلك الصندوق.

وأكد أنه منذ هذا التاريخ والمياه تتفجر من أرضية وحوائط الكنيسة ولا تتوقف، موضحًا أن الأنبا رافائيل وضع تلك الرفات فى أنابيب خاصة عام ٢٠٠٩، ما عدا جمجمة غامضة ظلت منفردة فى الصندوق.

وأشار إلى أن البابا تواضروس الثاني، عام ٢٠١٦ افتتح مزار الآباء البطاركة مكان المدفن القديم. وتابع: "تخرج الكنيسة اليوم الجمجمة الغامضة من الصندوق القديم ووضعها في صندوق زجاجى ليتبارك بها الزوار".