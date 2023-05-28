قصور الثقافة تختتم أسبوع أطفال المحافظات الحدودية بدمياط

كتب- محمد شاكر:

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الأحد، الأسبوع الثقافي السابع من مشروع "أهل مصر" لأطفال المناطق الحدودية، في مرحلته الثالثة، والذي أقامته بمحافظة دمياط خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الحالي، والتي استضافت به 200 طفل من محافظات الوادي الجديد ومطروح وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" والقاهرة "الأسمرات".

شهد الحفل الختامي الذي أقيم بقصر ثقافة دمياط الجديدة، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف العام على المشروع، وأمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا، والدكتور فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط، وجيهان عبدالسميع مدير قصر ثقافة دمياط الجديدة.

بدأت الفعاليات بكرنفال بالزي السيوى في افتتاح معرض فني لتدشين نتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال المشروع في مجال الورش الثقافية والحرف اليدوية والفنية والتي وصل عددها 12 ورشة ممتدة خلال الأسبوع، نتج خلالها 235 عملا فنيا وثقافيا، منها 16 حقيبة من الخرز، 11 شنطة من الخيامية، 9 تابلوهات وسفينة من الأركت، 172 لوحة فنية، 3 أعمال خزفية، 16 ميدالية من الفورفرجيه، 5 معلقات من الكلنكان، 6 كتب ثقافية في مجالات التنمية في مصر جاءت بعنوان "التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية، التنمية العمرانية، ثقف نفسك، دمياط"، وكتالوج عن التراث الشعبي تضم طياته أمثالا شعبية، أكلات شعبية تعبر عن كل محافظة، جدارية فرعونية، أغاني تراثية، شجرة التراث الشعبي نتاج ورشة الموائد المستديرة.