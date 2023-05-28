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لحل أزمة الباعة الجائلين.. إنشاء سوق حضاري بمدينة القاهرة الجديدة

08:00 م الأحد 28 مايو 2023
  • عرض 4 صورة
    إنشاء سوق حضاري بمدينة القاهرة الجديدة
  • عرض 4 صورة
    إنشاء سوق حضاري بمدينة القاهرة الجديدة
  • عرض 4 صورة
    إنشاء سوق حضاري بمدينة القاهرة الجديدة
  • عرض 4 صورة
    إنشاء سوق حضاري بمدينة القاهرة الجديدة
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح مشروع إنشاء سوق حضاري نموذجي بالتجمع الثالث (على مساحة ٧٦١٧٢ مترا مربعا أي حوالي ١٨،١ فدان)، وذلك لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة القاهرة الجديدة وللحفاظ على المظهر الحضاري، في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور محمد زكي الوحش عضو مجلس النواب.

ويتكون السوق من:
١- منطقة تجارية بها محلات ومبنى إدارى.
٢-منطقة ترفيهية مكونة من: - محلات وكافيهات ومحطة وقود ومسجد وكيدز أريا.
٣- منطقة أسواق يومية.
٤- منطقة اسواق اسبوعية.
٥- منطقة أسواق موسمية.
٦- ساحة انتظار مغطاة للسيارات.
٧- مناطق خضراء وبرجولات ونوافير.

سوق مصراوى

سوق حضاري عبدالرءوف الغيطى القاهرة الجديدة

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