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كشف أثري جديد.. بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

07:54 م الأحد 28 مايو 2023
كشف أثري جديد.. بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس ز

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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمد معروف:

بدأت الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية بالقاهرة، منذ قليل، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ومسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الصلاة فى بداية الحفل.

يتضمن برنامج الاحتفالية موكب لفريق الكشافة وهم يرفعون علم مصر، ويحملون صندوق أسرار زويلة، فيلمًا تسجيليًا عن الآباء البطاركة لزويلة، وترانيم عن رحلة العائلة المقدسة ومكانة زويلةعبر التاريخ ، ثم يزور الحاضرون صهريج العائلة المقدسة ومتحف البطاركة الموجودين بالكنيسة.

سوق مصراوى

كنائس زويلة الأثرية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حي الجمالية العائلة المقدسة

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