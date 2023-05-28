السياحة تعلن إرسال لجان للسعودية لمعاينة سكن الحجاج والإشراف على البرامج قريبًا

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، عن تفاصيل جديدة بخصوص موسم الحج لعام 1444/2023.

وقالت "سامية" لمصراوي، إن وزارة السياحة، سترسل في غضون أيام قليلة، لجان إلى الأراضي المقدسة، لإجراء معاينة سكن الحجاج الذي ستتعاقد عليه الشركات السياحية وكذا توثيق العقود حال موافقة اللجنة على مواصفات السكن الذي سيتم اختياره للحجاج.

جاء ذلك عقب، سفر شركات السياحة، إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء إجراءات سكن حجاج السياحة مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن لجان الوزارة، ستشرف على برامج الحج السياحي بكل من مكة والمدينة، وكذا متابعة وصول حجاج السياحة إلى المطارات جدة والمدينة المنورة.

وشددت "سامية" على أنه سيتم مراعاة اختيار أفضل الفنادق وأكثرها قربًا من الحرمين الشريفين، ضماناً لراحة الحجاج وحرصا على تأديتهم الفريضة بكل سهولة ويسر وفقاً لتعليمات وزير السياحة والآثار في هذا الشأن.

وأكدت أن اللجان ستقوم بالمرور اليومي على مقر إقامة الحجاج بالفنادق وبالمشاعر المقدسة وحل مشاكلهم بشكل فوري، مع مراقبة أداء شركات السياحية ومتابعة مدى التزامها بالبرامج التعاقد عليها مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال الشركات المخالفة إن وجدت.

وأشارت "سامية" إلى أن وزارة السياحة والآثار، على رأس أولوياتها في المقام الأول الحفاظ على حقوق الشركات السياحية مع مراقبة أدائها وتقويمه وفقاً للأحكام القوانين والقرارات المنظمة لعملها ومن ثم يتم معاقبة الشركات المخالفة إن وجدت وفقا للقانون حال ثبوت مخالفتها.

وأوضحت "سامية"، أن وزارة السياحة والآثار، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات السياحية من المنشآت السياحية، وتوعية المواطن وإطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأي مشاكل من الكيانات غير الشرعية وذلك في ضوء توجيهات الوزير.