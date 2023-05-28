محافظ القاهرة يبحث مع سفير أرمينيا لدى مصر سبل تعزيز التعاون المشترك
(أ ش أ):
بحث محافظ القاهرة خالد عبد العال مع سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا ارشاك بولاديان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مدينتي القاهرة ويريفان، والترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين، والتعاون في مجال مواجهة التغيرات المناخية.
وقال محافظ القاهرة - خلال لقائه، اليوم الأحد، بسفير أرمينيا في القاهرة - "إن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، والتى كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا في الفترة يومي 28 و29 يناير الماضى".
ونوه بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية ونجاحها فى التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التي تسير بخطى سريعة.
ومن جهته، أشار سفير أرمينيا بالقاهرة إلى أنه عاش في مصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمراني السريع في مصر منذ تولى الرئيس السيسي، وخاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووجه سفير أرمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الأرمينية يريفان، وأهدى إليه صورة للميدان الذي أطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المميزة التي تربط البلدين، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.
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