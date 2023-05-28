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الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الاستقلال

06:34 م الأحد 28 مايو 2023
الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي وملك الأردن

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(أ ش أ):

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلي ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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الرئيس السيسي ملك الأردن الملك عبدالله الثاني يوم الاستقلال

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