بالأسماء.. حركة تنقلات في جنوب الدلتا للكهرباء



كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حركة تنقلات وتكليفات جديدة شملت الآتي:

1- نقل المهندس حاتم محمد صلاح الدين طعيمة رئيس قطاع التحكم والوقاية والاتصالات والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية.

2- نقل المهندس أحمد محمود عبد الباري فودة، رئيس قطاع مشروعات كهربة الريف بالغربية للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

3- نقل المهندسة حنان علي الشعراوي عبدالباقي، مدير عام الإدارة العامة لهندسات قويسنا للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات بنها.

4- نقل المهندس أحمد لطفي محمد مجاهد، مدير عام الإدارة العامة لهندسات طنطا للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التشغيل.

5- نقل المهندسة لمياء محمد محمد القاضي، مدير عام الإدارة العامة لشئون التشغيل للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية غرب الغربية.

6- نقل الدكتورة المهندسة عبير عبد الرحيم الشوربجي شمه، مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية غرب الغربية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال والطاقة.

7- نقل المهندس عماد محمد عبد المجيد المعداوي، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال والطاقة للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

8- نقل المهندس صبحي محمد أبو الفتح عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للمخازن للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية غرب الغربية.

9- نقل المهندس محمد عبد الخالق حسن إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية غرب الغربية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات طنطا.

10- نقل المهندس محمد حمدي رزق العدولي، مدير عام الإدارة العامة للورش والمشرف على ادارة الإتصال السياسي للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمشتريات وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للورش وعلى ادارة الإتصال السياسي بجانب عمله لحين شغل الوظيفة.

11- تكليف المهندس محمد إبراهيم محمد السيد، رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بالإشراف على قطاع التحكم والوقاية والاتصالات بجانب عمله لحين شغل الوظيفة.

12- تكليف المهندس أحمد عز الدين أحمد نور الدين، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بالمنوفيه بالإشراف على الإدارة العامة لهندسات قويسنا بجانب عمله لحين شغل الوظيفة.

كما صرح البيلي، أن القرار جاء لصالح العمل وضخ دماء جديدة بإدارات الشركة المختلفة للعمل على تحسين الأداء ورفع معدلات الأداء.