حدث في 8 ساعات| رسوم على الساعات والأسماك وموعد تحسن الطقس وزيادة جديدة بأسعار الدواء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى جانب السفير العراقي بالقاهرة السفير أحمد الدليمي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى جانب السفير العراقي بالقاهرة السفير أحمد الدليمي.

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فرض رسوم على ساعات اليد والأسماك والملاهي.. تفاصيل موافقة "النواب" المبدئية على "ضريبة الدمغة"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح.. وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

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الطقس الآن.. أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأحد، أجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك بالتزامن مع موجة الرمال والأتربة المثارة على أغلب الأنحاء.

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زيادة جديدة بأسعار الدواء.. ومصدر يكشف الأسباب

اعتمدت هيئة الدواء المصرية، زيادات جديدة على أسعار عدد من الأصناف الدوائية، بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعتها لضمان توفيرها بالسوق المصري.

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بعد شائعة زيادة سعر المتر.. رئيس "التطوير العقاري": حكم فردي أحدث بلبلة بالسوق العقارية

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن حقيقة الحصول على حكم بزيادة سعر العقارات وتأخير مواعيد التسليم، مؤكدًا أنه لا يوجد حكم، وما تم تداوله خاطئ.

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تحذير لكبار السن بشأن الأتربة.. البيئة تكشف موعد تحسن الطقس

أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الفترة من 27 وحتى 28 مايو الجاري مع المتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر على مستوى الجمهورية.

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9 نصائح لخفض استهلاك الكهرباء في الصيف

نشرت الشركة القابضة للكهرباء، 9 نصائح يجب اتباعها لتخفيض استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف، وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك، وتوفير المال المخصص لشحن عداد الكهرباء، وتقليل انبعاثات الطاقة بما يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة في المنزل.

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خطوات إعادة الاستعلام لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلانات سكن لكل المصريين، ومن أهم الإعلانات التي يتم الاستعلام عنها هو الإعلان العاشر.

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