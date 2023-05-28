الجيزة: توريد 36 ألف طن قمح محلي بـ 13 شونة وصومعة حتى الآن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توريد ٣٦ ألف و٥٧٠ طن من محصول القمح المحلي موسم 2023 لأكثر من ١٣ شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى اليوم.

وبحسب بيان اليوم الأحد، جاء ذلك وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين بسهولة ويسر دون أي عقبات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى استمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات أمام الموردين حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة هذا العام تصل إلى ١٩ ألف فدان بمختلف القرى والمراكز لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي منوها إلى أن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالجيزة إنه يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، مشيرًا إلى تم توريد ٢٠ طن و ٥٧٢ كجم بشون البنك الزراعي المصري و ١٥ الف و ١٧٧ طن للشركة القابضة للصوامع بالإضافة إلى ١٥ ألف و ٩٧٨ طن لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و توريد ٥ آلاف و٣٩٤ طن للشركة العامة للصوامع.