لعلاج الأنيميا لدى الأطفال.. الصحة تنشر نصائح مهمة

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة التي تساعد الأطفال في التغلب على الأنيميا.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إنه يجب أن يتناول الطفل المصاب بالأنيميا الأطعمة الصحية الآتية:

* البروتين: اللحوم، منتجات الألبان، الدواجن، البقوليات، الخضروات الورقية

* الحديد: الخضروات الورقية الداكنة، اللحوم الحمراء، الكبدة، الأسماك، الفواكه المجففة

* حمض الفوليك وفيتامين ب المركب: المكسرات - اللحوم الحمراء

* فيتامين ب: اللحوم البيضاء - اللبن ومشتقاته كالجبن - البيض

كما يجب على الطفل المصاب بالأنيميا التقليل من المشروبات التي تقلل من امتصاص الحديد، وعلى رأسها الشاي والقهوة.



لماذا يعتبر الحديد مهمًا للأطفال؟

يساعد الحديد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم ويساعد العضلات على تخزين الأكسجين واستخدامه، فإذا كان نظام طفلكِ الغذائي يفتقر للحديد، فقد يصاب بحالة تُدعى نقص الحديد.

يُعد نقص الحديد عند الأطفال مشكلة شائعة. يمكنه أن يحدث على عدة مستويات، من نقص خفيف إلى فقر الدَّم الناتج عن نقص الحديد - وهي حالة لا يحتوي فيها الدَّم على ما يكفي من خلايا الدَّم الحمراء السليمة. يمكن أن يؤثر نقص الحديد غير المعالج على نمو الطفل وتطوره.

علامات الأنيميا

قد تتضمن مؤشرات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وأعراضه ما يلي:

شحوب الجلد

الإرهاق

برودة اليدين والقدمين

بطء النمو والتطور

ضعف الشهية

التنفس السريع غير الطبيعي

المشكلات السُّلوكية

حالات العدوى المتكررة

الرغبة الملحّة غير العادية في المواد غير الغذائية، مثل الثلج أو التراب أو الطلاء