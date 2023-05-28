"رئيس الوزراء فكره فكر مُقاولين".. الحكومة تطالب البرلمان بالحذف.. وجبالي: مفيش تجاوز

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض طلب الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بحذف كلمة "حكومة لا تمتلك حسًّا سياسيًّا"، و"رئيس الوزراء فكره فكر مقاولين"، قائلًا: هو نقد للحكومة ولا يوجد فيه أي تجاوز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح.. وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

وجاء قرار رئيس المجلس رفض حذف الكلمة من المضبطة، بعدما اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، على ما جاء في كلمة النائب أحمد فرغلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير في دعم المواطنين الأولى بالرعاية.

وأشار الوزير إلى ما تقوم به الدولة من دعم المنتجات البترولية وكذلك مبادرة حياة كريمة لخدمة قطاع عريض من المواطنين، رافضًا هجوم النائب أحمد فرغلي.

جاء ذلك بعد أن شن النائب أحمد فرغلي، عضو البرلمان، هجومًا حادًّا على الحكومة، معلنًا رفضه فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين.

وقال النائب: الحل الوحيد عند الحكومة لسد عجز الموازنة يتمثل في فرض رسوم وضرائب واقتراض من الخارج، متابعًا: الحكومة تفتقد أي حس سياسي؛ لأنها تتدخل بفرض رسوم في ظل احتقان في الشارع ومشكلات يعانيها أغلب المواطنين، مشيرًا إلى أن الـ5 مليارات المستهدفة لا تمثل ربعًا في المئة من عجز الموازنة.

وشن النائب هجومًا حادًّا على رئيس الحكومة، قائلًا: "رئيس مجلس الوزراء كل فكره فكر مقاولين، لازم يكون عندنا رئيس وزراء اقتصادي وصاحب فكر وقرار؛ حتى نستطيع العبور من الأزمة الاقتصادية".

وأكد عضو البرلمان أن الحكومة عليها أن تتقدم بمشروع لزيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل والحد من الاستيراد وغيره.