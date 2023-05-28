سفير أرمينيا بالقاهرة: عشت في مصر 10 سنوات ولدينا ميدان باسمها

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، السفير هراتشيا إرشاك بولاديان، سفير أرمينيا بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتي كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا في الفترة من 28- 29 يناير 2023.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين والتعاون في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اللقاء، إلى جهود الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونجاحها في التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التي تسير بخطى سريعة.

وأكد السفير هراتشيا إرشاك بولاديان، سفير أرمينيا بالقاهرة أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمراني السريع بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه سفير أرمينيا، الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الأرمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذي أطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.