"الإسكان": افتتاح السوق النموذجية بمدينة بدر بإجمالي 138 محلًا تجاريًا

القاهرة- أ ش أ:

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، السوق النموذجية بمدينة بدر بالمجاورة الرابعة الحي الأول بمساحة 5786.1 م2 بإجمالي 138 محلاً تجارياً، وذلك بحضور مساعد نائب رئيس الهيئة المهندس كمال بهجات، ورئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندسة إيمان نبيل، ورئيس جهاز مدينة بدر المهندس عمار مندور، ورئيس مجلس أمناء مدينة بدر المهندس بهاء الدين محمد.

وأشار المهندس عمار مندور- بحسب بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد- إلى أنه تم تخصيص سوق بدر النموذجية لمجلس أمناء مدينة بدر لإدارته وتشغيله لمدة 3 سنوات، ويضم 138 باكية، بالإضافة إلى غرف الأمن والحراسة والتحصيل والإشراف ودورات المياه، كما تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل السوق من خلال توفير خدمات الأمن والنظافة وكاميرات المراقبة والإشراف على السوق، بجانب افتتاح سوق (اليوم الواحد) النموذجي الأربعاء من كل أسبوع.

وأضاف مندور أنه تم طرح حق استغلال إدارة وتنظيم سوق (اليوم الواحد) لحل مشكلة الباعة الجائلين، ونقلهم من وسط المدينة للمكان الجديد بالقرب من السنترال بمركز المدينة، وتم اختيار شركة لتقديم أفضل الأسعار على أن تقوم بدفع قيمة حق إشغال شهري، حيث قامت الشركة بإنشاء (410) باكيات، وعمل الإنشاءات اللازمة والأرضيات مع توفير الأمن والنظافة الخاصة بالسوق بصفة مستمرة، وذلك لتنظيمه وظهوره بالمظهر اللائق.

وعقب الافتتاح.. تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف مدينة بدر النموذجي على مساحة 16940 م2، حيث تم تخصيص الموقف لمدة 3 سنوات، وتم التعاقد مع شركة لتطوير وإدارة وتشغيل الموقف.

وأشار مدير إدارة التنمية بجهاز مدينة بدر المهندس يوسف راضي، إلى أن السوق التجارية النموذجية تضم 138 محلاً تجارياً بأنشطة مختلفة (خضراوات وفاكهة - سوبر ماركت - مطعم - أسماك – عطارة ، وغير ذلك)، بجانب أماكن انتظار للسيارات، مؤكداً استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة التي تحقق رغبات ساكني المدينة، وسعياً من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة والمترددين عليها.​