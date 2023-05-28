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٢٠٠ ألف جنيه جوائز.. الأوقاف تطلق مسابقة "اعرف قدر نبيك"

12:01 م الأحد 28 مايو 2023
٢٠٠ ألف جنيه جوائز.. الأوقاف تطلق مسابقة "اعرف قدر نبيك"

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية مسابقة "اعرف قدر نبيك"، وتتضمن قراءة كتابي:

- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) و توثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الجوائز على النحو التالي:

الأول: جائزة ٢٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثاني: جائزة ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثالث: جائزة ١٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٦٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي

الرابع : جائزة ١٠ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٥٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي..

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٣ آلاف جنيه.

خمسة و عشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

- خمسة و عشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

وأشارت إلى أن المشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات و الطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم

، و على أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي: هنا

في غضون أسبوع من تاريخه وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه ١٥ / ٨/ ٢٠٢٣م.

سوق مصراوى

وزارة الأوقاف مسابقة اعرف قدر نبيك سلسلة رؤية

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