٢٠٠ ألف جنيه جوائز.. الأوقاف تطلق مسابقة "اعرف قدر نبيك"
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أطلقت وزارة الأوقاف المصرية مسابقة "اعرف قدر نبيك"، وتتضمن قراءة كتابي:
- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.
- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) و توثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الجوائز على النحو التالي:
الأول: جائزة ٢٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٥ ٪ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.
الثاني: جائزة ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٠ ٪ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.
الثالث: جائزة ١٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٦٥٪ في كل من الاختبار التحريري والشفوي
الرابع : جائزة ١٠ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.
- عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٥٥ ٪ في كل من الاختبار التحريري والشفوي..
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٣ آلاف جنيه.
خمسة و عشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على ٧٠ ٪ على الأقل في تقييم البحث.
- خمسة و عشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على ٧٠ ٪ على الأقل في تقييم البحث.
وأشارت إلى أن المشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات و الطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم
، و على أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي: هنا
في غضون أسبوع من تاريخه وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه ١٥ / ٨/ ٢٠٢٣م.
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