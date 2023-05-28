بلغات مختلفة.. الأوقاف تطلق مبادرة "اعرف قدر نبيك" من مسجد الإمام الحسين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "اعرف قدر نبيك "صلى الله عليه وسلم"، اليوم، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، لشيخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وحضر الفعاليات الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح، مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، والدكتور السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وعدد من قيادات وزارة الأوقاف بمختلف المديريات بعدد من المحافظات.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم عقد ندوات بجميع المديريات على مستوى الجمهورية ضمن الحملة، وإطلاق مبادرة "كن إيجابيا" بمختلف اللغات عبر المنصات التابعة للوزارة، فضلا عن تخصيص ملف داخل عدد من مجلة الفردوس للحديث عن المبادرة.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن نقابة السادة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية يشاركان في مبادرة "اعرف قدر نبيك" عن طريق عقد بعض الندوات.

وأكد وزير الأوقاف، أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعد شرطا لصحة الإيمان.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب، وحُبُّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم)- واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان.