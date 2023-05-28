تحذير لكبار السن بشأن الأتربة.. البيئة تكشف موعد تحسن الطقس

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الفترة من 27 وحتى 28 مايو الجاري مع المتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر على مستوى الجمهورية.

واستنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإنه متوقع خلال اليوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري، وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح جنوبية غربية، على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الاثنين القادم ويتم تغيير اتجاه الرياح إلى الشمالية الغربية.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بالمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة على مدار الساعة، كل شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.