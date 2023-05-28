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BBC

هبوط طائرة مصرية بسلام في جدة بعد انفجار أحد إطاراتها

10:11 ص الأحد 28 مايو 2023
هبوط طائرة مصرية بسلام في جدة بعد انفجار أحد إطاراتها

طائرة مصر للطيران ارشيفية

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كتب- محمد عبيد:

نجح قائد طائرة مصر للطيران من الهبوط بسلام في مطار جدة الدولي بعد انفجار أحد إطارات الطائرة أثناء عملية الهبوط.

وصرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار، إلا أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، وتم إنزال جميع الركاب بأمان ولا توجد أي إصابات.

وقال المصدر إنه يجري حاليا فحص جسم الطائرة وذلك استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

سوق مصراوى

طائرة مصر للطيران مطار جدة الدولي انفجار إطار انفجار اطار طائرة شركة مصر للطيران

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