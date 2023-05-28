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BBC

​مستشار وزير الصحة يكشف تفاصيل أغرب واقعة حمل: "عرفت بالصدفة"

08:30 ص الأحد 28 مايو 2023
​مستشار وزير الصحة يكشف تفاصيل أغرب واقعة حمل: "عرفت بالصدفة"

الدكتور عمرو حسن

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن أفضل سن للإنجاب من سن 20 حتى 35سنة، لافتا إلى أنه كلما تأخرت السيدة في العمر كلما كانت البويضات ضعيفة، كما تزداد احتمالية ولادة أجنة مشوهة لذلك لابد من المتابعة الجيدة لوسائل منع الحمل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبو": "كانت هناك سيدة عمرها 49 سنة وانقطعت دورتها الشهرية منذ 6 أشهر وامتنعت عن أخذ وسائل منع الحمل، فوجئت بأنها حامل وأثر ذلك على صحتها بشكل كبير وكانت احتمالات الإجهاض لديها عالية جدا".

ووجه رسالة للسيدات: "طول مانتي بيجيلك الدورة الشهرية، ومتزوجة لازم تستخدمي وسائل تنظيم الأسرة أو منع الحمل، لأن في احتمالية حدوث حمل، وخلينا نقول إن أكبر سن للإنجاب آواخر الأربعينيات والخمسينيات".

سوق مصراوى

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