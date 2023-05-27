"الإحصاء": 73.6 سنة العمر المتوقع للإناث في مصر

(أ ش أ):

ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.2 عام 2021 إلى 73.6 عام 2023، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة" الذي يحتفل به العالم يوم 28 مايو من كل عام.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان اليوم السبت، أن معدل الإنجاب الكلي بلغ 2.85 مولود لكل سيدة من بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021 مقابل 3.5 عام 2014 وهو عبارة عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

ووفقاً لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 فإن 66.4% من السيدات المتزوجات حالياً يستخدمن وسائل تنظيم أسرة.

وأظهرت بيانات المسح ارتفاع نسب السيدات المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حالياً لتصل إلى 66.4% مقارنةً بعام 2014 التي كانت 58.5%، وكانت أعلى نسب لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة في محافظة البحيرة 76.7% وأقلها محافظة قنا بنسبة 46.9% .

كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة حيث زادت التقديرات زيادة طفيفة في عام 2021 عن عام 2014 وكانت النسب (13.8% ، 12.6%) على التوالي.

وزادت نسبة السيدات اللاتي حصلن على أي خدمة من خدمات رعاية الحمل أثناء حملهم من مولودهم الحي الأخير من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2021 وأن 76% مواليد أحياء ولدوا ولادة قيصرية، ويمثل حضر الوجه البحرى المرتبة الأولى للولادات القيصرية بنسبة (84%) وأقلها كان من نصيب محافظات الحدود بنسبة (53.6%).

جدير بالذكر ارتفاع نسبة الولادات القيصرية لتصل إلى 72.2% عام 2021 مقابل 51.5%عام 2014.

وحول وفيات الإناث، قال الجهاز إنه نظراً لمجهودات الدولة من مبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تباين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض، فبالنسبة لأمراض الجهاز الدوري انخفضت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من 50.6% عام 2017 إلى 48.8% من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9% عام 2017 إلى 4% من إجمالي وفيات الإناث عام 2021 وترجع نسبة الانخفاض إلى المبادرات الصحية التي تقوم بها الدولة، كما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4% عام 2017 إلى 4.2 % عام 2021 نتيجة المبادرات الصحية التي تقوم بها الدولة.

وحول المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من (يوليو 2019 حتى مارس 2023) توضح المؤشرات أن المبادرات التي تقوم بها الدولة تعمل على تحسين الوضع الصحي للمرأة المصرية حيث تلقت 34.8 مليون سيدة الخدمة لهن وتتضمن إجمالي تردد الحالات للوحدات كزيارة لأول مرة أو زيارة عارضة أو زيارة دورية، منها 19.3 مليون سيدة تقدمن بالزيارة لأول مرة، و 7.2 مليون سيدة تقدمن بزيارة عارضة، و8.3 مليون سيدة تلقين متابعة دورية سنوية لحالتهن الصحية، 534.5 ألف سيدة ترددن على المستشفيات لتلقى الفحص المتقدم، و288.9 ألف سيدة أجريت لهن أشعة، 28.1 ألف تم سحب وتحليل باثولوجي لعينتهن، و4.2 مليون سيدة لديهن أمراض مزمنة.

وعن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (يوليو 2019 حتى مارس 2023) بين الجهاز أن 1.9 مليون سيدة استفادت من المبادرة.

ومن أهم المؤشرات العالمية وفقاً لتقرير (حالة سكان العالم عام 2023) الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، لأن معدل الخصوبة الإجمالي لكل إمرأة على مستوى العالم بلغ 2.3 % وأن العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم يبلغ 76 عاما.

وبلغت نسب السيدات المتزوجات في سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم اللاتي يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة 65% في حين بلغت نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) اللاتي لا يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة 56%.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فان 11% من السيدات المتزوجات في سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة.

يذكر أنه بدأ الاحتفال باليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة" بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية في كوستاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.​