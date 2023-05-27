القاهرة الجديدة: تنفيذ قرارات إغلاق وتشميع وإزالات فورية واسترداد محال مخالفة

الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار على القاهرة غدًا تصل إلى حد السيول في

​أخفى الحشيش في مكان حساس.. ضبط راكب حاول تهريب مخدرات بالمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استمرار الحملات المكبرة على جميع الأنشطة المخالفة بالمدينة بالتعاون مع الشرطة، حيث تم شن حملة مكبرة بالتجمع الثالث أسفرت عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع وإزالات فورية للإشغالات والتعديات الموجودة أمام المحال والأرصفة بإسكان النقابات بالتجمع الثالث، بجانب استمرار الحملات على مركبات " التو ك توك " بالتجمع الأول والتجمع الثالث.

وأوضح الغيطي أن الحملات المكبرة بالتجمع الثالث في وقت سابق أسفرت أيضاً عن سحب واسترداد ٧ محال مخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ 28 قرار إغلاق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالمحليات بالتجمع الثالث.

وأشار إلى أنه تم شن الحملات بإشراف مباشر من المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس طارق حسانين، نائب رئيس الجهاز والمشرف على إدارة التنمية وقيادة معاون رئيس الجهاز، رئيس لجنة الإزالات ومديري إدارات التنمية وإدارة النظافة وأمن الجهاز وشرطة التعمير.