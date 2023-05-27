لأول مرة في تاريخها.. الكنيسة تكشف عن صندوق أسرار زويلة غدًا

كتب- إسلام لطفي:

تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، غدًا الأحد، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية.

ويحضر الاحتفالية الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري.

وأعلنت الكنيسة أنه لأول مرة في تاريخها، سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري، والذي يضم رفات لبعض الآباء.

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء ومارجرجس، وصهريج العائلة المقدسة.