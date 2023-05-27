العاصفة مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار على القاهرة غدًا تصل إلى حد السيول في

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تسود مناطق متفرقة من البلاد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة التي تعمل إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، مستمر لتكون الظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة، ويكون مستوى الرؤية 4000 متر، والحرارة 31 درجة مئوية.

كما يستمر تأثير الرمال المثارة على أغلب الأنحاء أيضا، كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من صحراء مطروح ومناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأتربة في الجو والتي تضرب كافة محافظات الجمهورية اليوم، ستسمر حتى يوم غد الأحد، مضيفة أن سرعة الرياح في المناطق الصحراوية وصلت إلى 45 كيلومتر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن السحب الرعدية تتكون في جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسقط أمطار على القاهرة تكون رعدية غدًا الأحد، موضحة أن الأمطار ستهطل على كافة الأنحاء، بينما ستكون مختلفة الكمية والشدة.

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