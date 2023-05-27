التموين تحظر استخدام القمح المحلي على أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية

كتب- محمد سامي:

حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام كذلك الحظر أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين ومن يخالف ذلك يتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلي من المزارعين، حيث تسلمت أكثر من 2 مليون طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط، وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، لجميع الأصناف المنزرعة محليا شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.