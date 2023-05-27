المركزي للإحصاء: تعداد مصر سيصل لـ105 ملايين نسمة في هذا الموعد

(مصراوي):

قال عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر تستقبل أكثر من 6 آلاف حالة ولادة في اليوم، بمعدل 4 مواليد في الدقيقة.

وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات له في حلقة اليوم ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين: " عددنا وصل أربعة مليون تسعمائة ثمانية وسبعين الف و333، ومن الممكن أن العدد يصل إلى 105 مليون نسمة في بداية يونية المقبل" .

وأكد أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ 15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، مشيرا إلى أن هناك 14 محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها محافظة مطروح، لافتا إلى أن هناك 9 محافظات الأقل إنجابا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء.