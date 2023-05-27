الحوار الوطني يعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي الأربعاء المقبل
كتب- إسلام لطفي:
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، قرر في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه سيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
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