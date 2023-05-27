وفد من وزارة الكهرباء يتوجه لليابان لمتابعة التعاون في الخدمات الاستشارية مع جايكا
كتب- محمد صلاح:
يتوجه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد رفيع المستوى، من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة اليابان خلال الفترة من 27 مايو إلى 4 يونيو المقبل في ختام مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير قطاع الكهرباء المصري الذى تنفذه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
وأشاد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن الشركات اليابانية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
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