الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار على القاهرة غدًا تصل إلى حد السيول في هذه المناطق

كتب- محمد عمارة:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأتربة في الجو والتي تضرب كافة محافظات الجمهورية اليوم، ستسمر حتى يوم غد الأحد، مضيفة أن سرعة الرياح في المناطق الصحراوية وصلت إلى 45 كيلومتر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن السحب الرعدية تتكون في جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسقط أمطار على القاهرة تكون رعدية غدًا الأحد، موضحة أن الأمطار ستهطل على كافة الأنحاء، بينما ستكون مختلفة الكمية والشدة.

كما أوضحت غانم، أن مناطق جنوب الصعيد ستشهد أمطارًا تصل إلى حد السيول في وسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى سلاسل البحر الأحمر والسويس، ستكون متوسطة الشدة ورعدية في الأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين والبحر الأحمر.

وقالت غانم: "نقدر نقول إن الوضع الحالي عبارة عن رياح الخماسين، التي ستتوقف تمامًا يوم الاثنين، الذي سيشهد تحسنًا بينما تقل كميات الأمطار وسرعات الرياح، بعد أن اتخفضت الرؤية في القاهرة لألف متر تقريبًا".

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