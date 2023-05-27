الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار على القاهرة غدًا تصل إلى حد السيول في

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، بالإضافة إلى الأجواء المغبرة على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

وأضافت في بيان لها، أن تلك الحالة تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأجواء المتربة مستمرة حتى نهاية اليوم، وغدًا الأحد، لكنها ستنتهي بعد غدٍ الاثنين.

وأعلنت الهيئة وجود غطاء كثيف من السحب الممطرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت إنه مع استمرار متابعة الحالة الجوية، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا ومصحوبة بصوت الرعد على مناطق متفرقة.