حدث في 8 ساعات| حكم تشبه الرجال بالنساء وبيان عاجل من "القراء" بعد غناء ممدوح عامر

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، عودة التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل بالكامل بعد انقطاع لمدة 21 ساعة، وسبب تأجيل جلسات الحوار الوطني لمدة أسبوع، ودار الإفتاء توضح حكم تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباع موضة الغرب، وبيان عاجل من نقابة القراء بعد غناء ممدوح عامر في أحد الأفراح.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد انقطاع 21 ساعة.. عودة التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل بالكامل

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة 14:30 تم الانتهاء من تركيب البرج الجديد 87 والبدء في التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية في وقت قياسي وفي أوقات وأجواء الطقس الصعبة بالمنطقة.

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سبب تأجيل جلسات الحوار الوطني لمدة أسبوع.. ننشر التفاصيل

أقرَّ مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، يوم الأحد 4 يونيو القادم، وعدم عقد جلسات خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وفق ما أعلنه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

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ما حكم تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباع موضة الغرب؟.. الإفتاء تجيب

ردَّت دار الإفتاء على سؤال لأحد متابعيها عن حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب.

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صوت الرعد.. غطاء كثيف من السحب الممطرة وأتربة على مناطق متفرقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء كثيف من السحب الممطرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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لمدة يومين.. سبب عدم ظهور أشعة الشمس رغم ارتفاع الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب غياب أشعة الشمس لليوم الثاني على التوالي في العديد من المناطق.

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بيان عاجل من نقابة القراء بعد غناء ممدوح عامر في أحد الأفراح

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.

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اكتشافات أثرية جديدة بجبانة سقارة الأثرية.. أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط

أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في العثور، لأول مرة عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية، وذلك خلال استكمال أعمال حفائر البعثة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة، للعام السادس على التوالي.

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