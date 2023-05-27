بعد انقطاع 21 ساعة.. عودة التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل بالكامل

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كتب- محمد صلاح:

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة 14:30 تم الانتهاء من تركيب البرج الجديد 87 والبدء في التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية في وقت قياسي وفي أوقات وأجواء الطقس الصعبة بالمنطقة.

وتوجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالشكر والإشادة بكل العاملين والقيادات في كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لما تم من مجهودات كبيرة وإنجاز غير مسبوق في إحلال وتركيب برج جهد 66 كيلوفولت وتأمين التغذية الكهربية باستخدام 18 ماكينة طوارئ وذلك بسرعة الانتقال والتركيب والتوصيل لمسافة أكثر من 350 كم ليلا وفي ظل أحوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية وتحمل المسئولية لتأمين التغذية الكهربية لمدينة أبو سمبل.

وسيقوم وزير الكهرباء باستقبال ومكافأة هؤلاء الأبطال تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على أكمل وجه، بحسب البيان.

وأشاد "شاكر" بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ما تم من عمل لتوفير التغذية الكهربائية للمنطقة.

وأكد وزير الكهرباء التزام واستمرار رجال الكهرباء في كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربية على أرض مصر.

وأكد أيضا استمرار المتابعة لاستقرار التغذية الكهربية خاصة في ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة.