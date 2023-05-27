«حياة كريمة» تبدأ رحلة دعم المواهب.. الانطلاقة مع النحات جون
كتب- محمد نصار:
قررت مؤسسة "حياة كريمة" تسليط الضوء على المواهب المصرية وتقديم الدعم لها لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، معلنة: "بكرة هنستقبل معاكم موهبة حقيقية "جون" ابن محافظة المنيا.
وقالت "حياة كريمة"، عبر حسابها على فيسبوك: "جون كانت موهبته الاستثنائية في النحت سبب إننا ندور عليه علشان ندعمه يوصل لحلمه.
وأضافت: جون هيكون معانا بكرة ونسأله أسئلة كتير جدًا عن موهبته وإزاي اتعلمها وإزاي نقدر نساعده يحقق حلمه.
وتابعت: مصر فيها كتير أوي زي جون، ومع حياة كريمة هنوصل لكل موهبة حقيقية وهنساعدها تحقق حلمها.
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