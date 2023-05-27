إعلان

BBC

«حياة كريمة» تبدأ رحلة دعم المواهب.. الانطلاقة مع النحات جون

04:17 م السبت 27 مايو 2023
«حياة كريمة» تبدأ رحلة دعم المواهب.. الانطلاقة مع النحات جون

النحات جون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قررت مؤسسة "حياة كريمة" تسليط الضوء على المواهب المصرية وتقديم الدعم لها لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، معلنة: "بكرة هنستقبل معاكم موهبة حقيقية "جون" ابن محافظة المنيا.

وقالت "حياة كريمة"، عبر حسابها على فيسبوك: "جون كانت موهبته الاستثنائية في النحت سبب إننا ندور عليه علشان ندعمه يوصل لحلمه.

وأضافت: جون هيكون معانا بكرة ونسأله أسئلة كتير جدًا عن موهبته وإزاي اتعلمها وإزاي نقدر نساعده يحقق حلمه.

وتابعت: مصر فيها كتير أوي زي جون، ومع حياة كريمة هنوصل لكل موهبة حقيقية وهنساعدها تحقق حلمها.​

سوق مصراوى

النحات جون دعم المواهب حياة كريمة المنيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

بدائل الثانوية العامة| راتب 150 دولارا.. تفاصيل الالتحاق بمدرسة "ظهر" للتكنولوجيا التطبيقية