«صناعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء مصفاة الذهب بمرسى علم

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات صحفية، أنه تقدم بطلب إحاطة منذ أيام بشأن ضرورة إنشاء وتنفيذ مصفاة ذهب على وجه السرعة وذلك لحماية ثروات مصر من النهب والسرقة وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية حول ضرورة الاهتمام بهذا الملف.

وأكد النائب أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لقطاع الذهب ويحرص على حمايته باعتباره ثروة قومية وظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات الرئاسية الأخيرة.

وأفاد محمد الجبلاوي بأن إنشاء مصفاة الذهب في مصر له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بالإيجاب لأنها من شأنها حماية الذهب من الإهدار، متسائلا: من المسؤول الذي تخاذل عن عدم وجود مصفاة الذهب داخل الوزارة، مشيرا إلى أن هناك دراسة بالفعل أُعدت بالتكلفة ولم تنفذ حتى الآن.