تحرك عاجل من "شباب النواب" بعد توجيهات الرئيس برعاية الموهوبين

كتب- نشأت علي:

أعلن محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتخذ عددا من الإجراءات لتفعيل المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، وذلك من خلال عقد اجتماعات داخل اللجنة مع مسؤولي وزارة الشباب والاتحادات الرياضية للاستماع لخطتهم لرعاية الموهوبين وبحث المعوقات التي تواجههم.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن اللجنة دعت لعقد اجتماع عاجل غدا لمناقشة استعدادات الاتحادات الأولمبية لأولمبياد باريس وشرح خططهم ومعرفة المعوقات لتذليلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأبطال الرياضيين.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الأسبوع بعد القادم مع الاتحادات البارالمبية، حيث تحرص اللجنة على دعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب حتى يرفعوا اسم مصر عاليا في المحافل والبطولات الدولية.

وأوضح أن تكليفات الرئيس السيسي بإطلاق مشروع قومي لرعاية الموهوبين تأتي تأكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين، وهي رسالة لكل رياضي بأن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أطلقت "المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين"، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، استكمالا لدور الأكاديمية في الاستثمار برأس المال البشري.