"كورنيش الإسكندرية تحول إلى جراجات".. طلب إحاطة لمدبولي ووزيرين

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في شأن الشكاوى المتكررة من أهالي محافظة الإسكندرية بشأن تحويل أجزاء كبيرة من الكورنيش لـ«جراجات للسيارات».

وأكد النائب، في طلب الإحاطة، أنه على مدار الأيام الماضية واصل العديد من أهالي محافظة الإسكندرية التعبير عن غضبهم ورفضهم لما يتم بشأن تحويل أجزاء كبيرة من كورنيش البحر لصالح الجراجات المخصصة للسيارات التابعة للكازينوهات والكافتيريات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بطول الكورنيش، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وخاصة بمناطق جليم باي والشاطبي حيث تحول الكورنيش فيهما لجراج للسيارات.

وأشار «عصام» إلى أن هذه السلوكيات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بمحافظة الإسكندرية خاصة أنها المحافظة التي تتعرض منذ أحداث 2011 لإجراءات بناء مخالف على جميع المستويات دون رقابة صارمة من الجهات المعنية، فليس من المعقول أن نكون أمام تصرفات توحي بإلغاء شاطئ عام مجاني ملكية عامة كان متنفسا لأهالي المدينة من غير القادرين على ارتياد الشواطئ المميزة ويتم تحويله إلى جراج خاص بطول أكثر من 3 كم على الكورنيش، وهو ماحدث في شاطئ الشاطبي الذي تحول إلى جراج بعد ردمه لخدمة أحد الكافيهات.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالتأكيد أن مثل هذه الإجراءات وإن كانت لمنع التكدس على الكورنيش تعد "سوء تخطيط" يحتاج لمراجعة من الجهات المعنية خاصة أن الأمر لا يجوز أن يتم بهذه الطريقة التي تصب في صالح أصحاب الكافيهات وليس حقوق الأهالي في رؤية البحر والاستمتاع به من الأساس، ومن ثم على الحكومة أن تكون أمام خطة متكاملة بشأن الحفاظ على حقوق أبناء الإسكندرية في رؤية البحر والاستمتاع به.​