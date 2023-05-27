ضبط مخدرات وعملات أثرية مع 3 ركاب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبط جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا يخفي كمية متنوعة من المخدرات فور وصوله من دولة كندا، وآخر أجنبي من أصل مصري يحمل عملتين أثريتين فور وصوله من دولة المانيا، وثالث أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر الكترونية بهم زيت مخدر فور وصوله من دولة أمريكا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

استوقف عماد صلاح مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الكندية القادمة من مونتريال، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات، وكلف حازم علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات، بلغت ١٣ عبوة عبارة عن سجائر إلكترونية وأكياس حلوي بهم زيت الماريجوانا المخدر وعلبة بلاستيكية بداخلها عشب نبات الماريجوانا بوزن ٣٤ جراما.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات على ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميونخ، استوقف حسن ابو زهرة مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وكلفت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية من العملات المعدنية، وأفادت لجنة أنه يوجد وسط العملات عملة معدنية فضية، وعملة أخرى معدنية صفراء اللون، وهما يخضعا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

والمحاولة الثالثة كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ١٨ سيجارة إلكترونية وتانكات خاصة بها بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مجاهد مأمور الجمرك وأحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

أامر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضري ضبط جمركي رقم ١٢٧ ضد الراكب الاول ورقم ١٢٨ للراكب الثاني، بينما أمر أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩ للثالث ، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب للنيابة .