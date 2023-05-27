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BBC

برلمانية تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإزالة معوقات الاستثمار

12:30 ص السبت 27 مايو 2023
برلمانية تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإزالة معوقات الاستثمار

النائبة سميرة الجزار

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(مصراوي):

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة القيم وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، خلال افتتاحه لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

وقالت "الجزار" في بيان لها، إن تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية هو الطريق الوحيد أمام مصر في الوقت الراهن لمواجهة التداعيات المالية العالمية.

سوق مصراوى

معوقات الاستثمار سميرة الجزار مصانع إنتاج الكوارتز

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