نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء



كتب- محمد شاكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة الفترة المقبلة بداية من اليوم السبت 27 مايو 2023 إلى الخميس 1 يونيو المقبل، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد؛ أن تشهد طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس السبت

- يسود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

- تسقط أمطار خفيفة على ناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشكالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



طقس الثلاثاء

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.