قبل ساعات من الافتتاح.. رئيس الإرشاد الزراعي يتفقد معرض زهور الربيع

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، مساء الجمعة، معرض زهور الربيع قبل ساعات من الافتتاح للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.

وقال عزوز، إن عدد المشاركين أكثر من 200 عارض من منتجي نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق، بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومعرض "خير مزارعنا لأهالينا".

وأوضح عزوز، أن المعرض يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويشارك في افتتاحه صباح السبت، بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب في القاهرة، مشيرا إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.