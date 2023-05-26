موفرة وتألف درجات الحرارة.. الزراعة تكشف تفاصيل سلالة الدواجن الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني، تفاصيل إنتاج سلالة الدواجن الجديدة، "طنطا 1"، قائلًا إن مصر تمتلك 14 سلالة دواجن أبرزها الفيوم والدندراوي والجميزة، والسلالة الجديدة رقم 15 التي يتم إنتاجها في محطة الجميزة الشهيرة ضمن مجموعة سلالات تم إنتاجها سابقًا، كما أن السلالة تعود لجدود الأمهات (تثمين).

وتابع الشافعي لـ"مصراوي" أن السلالات القديمة تستهلك 4 كيلو علف لكل كيلو لحم؛ إلا أن سلالة "طنطا 1" تستهلك 1.9 كيلو علف فقط لكل كيلو، أي أقل من نصف الكمية، مؤكدًا أنها سلالة مبشرة للغاية وأقل في التكلفة من الأجنبي رغم أن المستورد يستهلك 1.6 كيلو علف لكل كيلو لحم.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.

وتابع مدير المعهد، أن الخطوة اتخذت لسببين، الأول أنه رغم أن المحلي أقل في الأعلاف إلا أن المستورد يحتاج إلى نظام تبريد وحماية أقوى وهي أمور مكلفة على المربين؛ بينما لا تحتاج السلالة الجديدة لهذه التكليف لأنها محلية وتآلف درجات الحرارة المرتفعة؛ ثانيًا أن السلالة الجديدة دورة تثمينها 50 يومًا فقط مقارنة بالمستورد التي تحتاج إلى 65 يومًا كحد أدنى، ما يتيح زيادة عدد الدورات في العام الواحد.

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة، أكد ضرورة نشر هذه السلالة على كافة محطات الجمهورية البالغ عددها 13 محطة، مضيفًا أن السلالة ستحتاج إلى عامين لنشرها.