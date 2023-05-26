إحباط تهريب 222 شاشة محمول مع راكبة قادمة من الصين (صور)
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من شاشات التليفونات المحمولة أخفتها راكبة أجنبية داخل حقائبها فور وصولها من دولة الصين، واتخذت سلطات الجمارك الإجراءات الجمركية مع الراكبة.
وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من هانزو في دولة الصين، استوقف أحمد صبري مأمور الجمرك أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات داخل حقائب الراكبة، وكلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة محمد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من شاشات التليفون المحمول بلغت 222 شاشة.
وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 123 ضد الراكبة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبة إلى النيابة.
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