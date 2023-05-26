شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- محمد شاكر:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أيضًا أن يشهد غدا نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، رعدية أحيانا على جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.