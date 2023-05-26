انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة أبو سمبل بالكامل.. وأول تحرك من الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تداعيات انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مدينة أبو سمبل التابعة لمحافظة أسوان.

وفي اتصال هاتفي مع المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أكد أن سوء الأحوال الجوية، تسبب في عطل طارئ بأحد أبراج الضغط العالي جهد 66 كيلو فولت أمبير التابع لمنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، ما نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن أبو سمبل.

وأضاف رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك تواصل مستمر وتنسيق دائم مع المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقيادات الشركة ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء لإصلاح العطل.

كما أكد أن الشركة دفعت بـ18 ماكينات ديزل وطوارئ مختلفة القدرات الكهربائية، خاصة في الأماكن والمناطق الاستراتيجية لحين إصلاح العطل وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المناطق لعدم تعرض المواطنين لأي سوء.