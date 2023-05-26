خاص| إجراء عاجل من نقابة القراء بعد غناء ممدوح عامر في أحد الأفراح

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن النقابة تفحص حاليًا الفيديو المتداول للقارئ الشيخ ممدوح عامر يؤدي أغنية لأم كلثوم في أحد الأفراح.

وقال نقيب القراء في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو المتداول للشيخ ممدوح عامر والذي يؤدي فيه أغنية للسيدة أم كلثوم، للتحقق منه ومعرفة ملابساته، وإثبات ما إذا كان حقيقيا أم لا، لاتخاذ قرار بشأن على الفور.

وأشار نقيب القراء، إلى أن الشيخ ممدوح عامر ليس عضوا بالنقابة، إلا أن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ أي قرار تأديبي تجاه أي قارئ سواء كان عضوا أم لا، فهي المنوط بها الحفاظ على كتاب الله وتلاوته على النحو الصحيح.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو للقارئ الشيخ ممدوح عامر، يؤدي مقطع "أمر عذاب" من أغنية ودارت الأيام لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

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